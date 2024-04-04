Молодого Платона оштрафовали по делу о пропаганде наркотиков

Сегодня в 17:12
Фото: из соцсетей Молодого Платона

Никулинский районный суд города Москвы оштрафовал рэпера Молодого Платона по делу о пропаганде наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба городских судов в своем телеграм-канале.

Музыканта признали виновным в пропаганде употребления наркотиков по части 1.1 статьи 6.13 КоАП. Его оштрафовали на 50 тыс. рублей.

Поводом для составления протокола стал текст песни Молодого Платона. Однако о каком треке идет речь, в суде не уточнили.

Год назад Молодого Платона называли в числе рэперов, которые приходили к Екатерине Мизулиной с обещанием убрать из своих песен упоминания наркотиков.

Сам Платон позже так прокомментировал ситуацию: «Нормально мы постояли повейпили с пацанами. Если честно, я хз, че за папарацци там работают. Я вижу все эти заголовки и в душе вообще хз, где находится офис Лиги безопасности интернета».

Подробности по теме
Хорошие альбомы, тень Мизулиной и вечная ностальгия. Каким мы запомним 2023 год в музыке
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами