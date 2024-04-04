Молодого Платона оштрафовали по делу о пропаганде наркотиков

Никулинский районный суд города Москвы оштрафовал рэпера Молодого Платона по делу о пропаганде наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба городских судов в своем телеграм-канале.
Музыканта признали виновным в пропаганде употребления наркотиков по части 1.1 статьи 6.13 КоАП. Его оштрафовали на 50 тыс. рублей.
Поводом для составления протокола стал текст песни Молодого Платона. Однако о каком треке идет речь, в суде не уточнили.
Год назад Молодого Платона называли в числе рэперов, которые приходили к Екатерине Мизулиной с обещанием убрать из своих песен упоминания наркотиков.
Сам Платон позже так прокомментировал ситуацию: «Нормально мы постояли повейпили с пацанами. Если честно, я хз, че за папарацци там работают. Я вижу все эти заголовки и в душе вообще хз, где находится офис Лиги безопасности интернета».