«Машу им лапкой»: Нуки ушла из группы «Слот» после 18 лет работы

Сегодня в 15:37
Фото: пресс-материалы

Певица Нуки (настоящее имя Дария Ставрович) решила уйти из рок-группы «Слот». Об этом она рассказала в своих соцсетях.

«Все когда‑нибудь заканчивается, и сегодня закончился мой путь в группе „Слот“. Это было приключение длиной в 18 лет, в котором было много всего интересного», — написала она.

Нуки поблагодарила участников группы за проведенное время и полученный опыт. «Мы творили и через многое прошли вместе. Машу им лапкой и желаю удачи», — добавила она.

По словам певицы, она делала все возможное, чтобы сохранить состав группы в том виде, в каком ее привыкли видеть слушатели, но «все меняется». Точную причину ухода Нуки не называет.

Музыканты назвали удачей появление солистки в 2006 году. Они также отметили, что будут советоваться с поклонниками насчет продолжения деятельности группы.

В начале февраля в анонимном телеграм-канале «Сливная крыса» появился список музыкантов, которым якобы запрещают концертную деятельность в России. Среди них оказалась в том числе и группа «Слот». После публикации списка в России стали массово отменять концерты коллектива.

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