Кадыров попросил чиновников оплатить долги жителей Чечни

Сегодня в 12:39
Фото: Андрей Любимов/Агентство «Москва»

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал чиновников оплатить долги жителей региона. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кадырова, из‑за бедности многие жители Чечни покупают продукты в долг. В республике распространена практика, когда нуждающиеся люди берут товар «под запись» — до зарплаты или пенсии.

«Я получил СМС от Хадижат [дочь Кадырова, заместитель руководителя администрации главы и правительства региона], что многие люди из‑за отсутствия материальной возможности вынуждены покупать товар в долг, было бы хорошо помочь им их закрыть», — заявил глава Чечни.

Кадыров добавил, что «было бы хорошо, если каждый возьмет на себя участок и оплатит долги». Он также заявил, что сам выплатит долги в районе, где он проживает.

В октябре 2023-го Кадыров приказал жестко пресекать возможные массовые беспорядки в республике и стрелять участникам в голову.

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