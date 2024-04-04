Кадыров попросил чиновников оплатить долги жителей Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал чиновников оплатить долги жителей региона. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Кадырова, из‑за бедности многие жители Чечни покупают продукты в долг. В республике распространена практика, когда нуждающиеся люди берут товар «под запись» — до зарплаты или пенсии.
«Я получил СМС от Хадижат [дочь Кадырова, заместитель руководителя администрации главы и правительства региона], что многие люди из‑за отсутствия материальной возможности вынуждены покупать товар в долг, было бы хорошо помочь им их закрыть», — заявил глава Чечни.
Кадыров добавил, что «было бы хорошо, если каждый возьмет на себя участок и оплатит долги». Он также заявил, что сам выплатит долги в районе, где он проживает.
В октябре 2023-го Кадыров приказал жестко пресекать возможные массовые беспорядки в республике и стрелять участникам в голову.