Кирстен Данст рассказала о культовой сцене перевернутого поцелуя в «Человеке-пауке»

«Я помню, как Сэм Рэйми дал мне книгу знаменитых поцелуев, чтобы я вдохновилась, но он также очень хотел сделать его особенным. На самом деле это все выглядело довольно жалко. Шел дождь, было холодно, Тоби не мог дышать, и я как будто реанимировала его», — сказала Данст.