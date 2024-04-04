Кирстен Данст рассказала о культовой сцене перевернутого поцелуя в «Человеке-пауке»

В сцене из фильма 2002 года Данст в роли Мэри Джейн наполовину снимает маску с Человека-паука, чтобы поцеловать его под проливным дождем, когда он висит вниз головой.
«Я помню, как Сэм Рэйми дал мне книгу знаменитых поцелуев, чтобы я вдохновилась, но он также очень хотел сделать его особенным. На самом деле это все выглядело довольно жалко. Шел дождь, было холодно, Тоби не мог дышать, и я как будто реанимировала его», — сказала Данст.
В последние годы актриса неоднократно говорила о возможности возвращения во франшизу «Человек-паук». После возвращения Тоби Магуайра в фильме 2021 года «Человек-паук: Нет пути домой» она сказала, что тоже могла бы вернуться к своей роли.
Ранее Сэм Рейми ответил на слухи о четвертом «Человеке-пауке» с Тоби Магуайром. «Уверен, я бы узнал о нем [фильме], если бы он был в разработке», — сказал режиссер.