Сэм Рейми ответил на слухи о четвертом «Человеке-пауке» с Тоби Магуайром

Сегодня в 12:52
Фото: Columbia Pictures

Сэм Рейми наконец ответил на слухи о работе над четвертым фильмом о Человеке-пауке с Тоби Магуайром в главной роли.

Поклонники Marvel уже давно предполагают, что Рейми и Магуайр работают над потенциальной четвертой частью вселенной Человека-паука, которую он создал в 2002 году.

«Я читал об этом, но на самом деле я не работаю над этим. Я имею в виду, что Marvel и Columbia так успешны с нынешними фильмами о Человеке-пауке, и я не думаю, что они вернутся ко мне и скажут: „Ну, ребята, мы тоже можем рассказать эту историю!“ Мне нравятся все новые фильмы о Человеке-пауке. Мне понравился „Человек-паук: Нет пути домой“. Было очень, очень здорово снова увидеть в нем Тоби Магуайра», — рассказал режиссер.

Рейми не стал до конца исключать возможность работы над четвертым «Человеком-пауком»: «Я не говорил об этом с Тоби, но, возможно, Marvel или Columbia Pictures уже говорили. Но я только что работал с Marvel над фильмом „Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия“. Так что я в хороших отношениях с ними. Уверен, я бы узнал о нем, если бы он был в разработке».

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