Apple может начать выпускать домашних роботов

Apple находится на ранней стадии разработки домашних роботов, после того как компания закрыла свой проект по созданию автомобилей в начале этого года. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, инженеры собираются создать мобильного робота, который мог бы следовать за людьми по их домам. Еще в компании разработали настольное устройство, которое может перемещать дисплей в разные стороны. Будут ли эти продукты выпущены, пока неизвестно.
Сообщение о новых разработках Apple появилось после серии неудач. С начала 2024 года компания столкнулась с падением продаж iPhone в Китае, штрафом от ЕС в размере около 2 млрд долларов и антимонопольным иском от Минюста США.
Помимо этого в текущем году компания прекратила свою многолетнюю многомиллиардную программу по созданию автомобилей Project Titan, переключив внимание на создание продуктов с искусственным интеллектом. В последние годы Apple все чаще критикуют за отставание от таких компаний как OpenAI, Microsoft и Google, которые выпустили чат-ботов.