Apple решила прекратить работу над электроавтомобилем спустя 10 лет

Apple решила прекратить разработку собственного электромобиля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным издания, решение корпорации поддержали главный операционный директор Джефф Уильямс и вице-президент Apple по технологиям Кевин Линч, который отвечал за проект.
Руководители сообщили о закрытии проекта 2000 сотрудников, занимавшихся разработкой, на 15-минутном собрании. Они пообещали перевести персонал в другие отделы. Сколько человек будет вынуждены покинуть компанию, пока неизвестно.
Теперь Apple собирается сосредоточиться на искусственном интеллекте, а также на развитии Vision Pro. «Перераспределение ресурсов в пользу генеративного ИИ — правильное решение, учитывая долгосрочный потенциал доходности от ИИ по сравнению с автомобилями», — подчеркнули аналитики Bloomberg Intelligence Анураг Рана и Эндрю Жирар.
Apple работала над проектом под названием Project Titan с 2014 года. Компания пыталась создать систему искусственного интеллекта, которая была бы достаточно мощной и энергоэффективной, чтобы сделать автомобиль полностью автономным.
В будущем компания планирует представить новые возможности ИИ, а именно более автоматизированные инструменты разработки ПО и функцию обобщения новостей. Первые новые функции должны появиться в iOS 18, выпуск которой запланирован на сентябрь.