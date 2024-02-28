Apple решила прекратить работу над электроавтомобилем спустя 10 лет

Теперь Apple собирается сосредоточиться на искусственном интеллекте, а также на развитии Vision Pro. «Перераспределение ресурсов в пользу генеративного ИИ — правильное решение, учитывая долгосрочный потенциал доходности от ИИ по сравнению с автомобилями», — подчеркнули аналитики Bloomberg Intelligence Анураг Рана и Эндрю Жирар.