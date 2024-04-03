Звезда «Изобретая Анну» Джулия Гарнер снимется в «Фантастической четверке»

Американская актриса Джулия Гарнер, известная по сериалам «Изобретая Анну» и «Озарк», снимется в фильме «Фантастическая четверка». Об этом сообщил Deadline.
Гарнер сыграет Серебряного Серфера, в то время как Педро Паскаль («Одни из нас») — Мистера Фантастика, Ванесса Кирби («Корона») — Женщину-невидимку, Джозеф Куинн («Очень странные дела») — Человека-факела, а Эбон Мосс-Бакрак («Медведь») — Существо.
Режиссером картины выступит Мэтт Шекман, работавший над сериалом «ВандаВижн». Сценарий написали Джош Фридман, Джефф Каплан, Эрик Пирсон и Йэн Спрингер. Съемки фильма начнутся летом 2024 года.
В кинопрокат «Фантастическая четверка» должна выйти 25 июля 2025 года. Сюжет ленты держится в секрете. Известно, что Гарнер исполнит роль Шалла-Бал — версии Серебряного Серфера из комиксов.
Перезапуск «Фантастической четверки» должен будет положить начало шестой фазе вселенной. В основу картины ляжет графический роман Стэна Ли и Джека Кирби, вышедший в 1961 году.
О планах снять экранизацию комикса стало известно в конце 2020 года. Тогда режиссером картины планировал стать Джон Уоттс, но он заявил, что не будет принимать участия в проекте, в апреле 2022 года.
Согласно инсайдерской информации, роль антагониста в картине может исполнить Аня Тейлор-Джой. Официальных подтверждений этой информации пока нет.