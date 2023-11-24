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Инсайдер: Аня Тейлор-Джой может сыграть злодейку в «Фантастической четверке»

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:52

Актриса Аня Тейлор-Джой, известная по сериалу «Ход королевы» и фильму «Амстердам», может сыграть злодейку в картине «Фантастическая четверка». Об этом сообщил The Hollywood Handle со ссылкой на инсайдера Дэниела Рихтмана.

Он заявил, что артистку рассматривают на одну из центральных ролей в новой ленте. Официальных подтверждений этой информации пока нет. Marvel Studios обещает рассказать об актерском составе проекта в ближайшее время.

Уже известно, что в фильме снимутся Педро Паскаль («Одни из нас»), Ванесса Кирби («Корона») и Джозеф Куинн («Очень странные дела»). Они сыграют Мистера Фантастика, Женщину-невидимку и Человека-факула соответственно.

Режиссером картины выступит Мэтт Шекман, известный по работе над сериалами «ВандаВижен» и «В Филадельфии всегда солнечно». Премьера «Фантастической четверки» запланирована на 2 мая 2025 года.

Лента будет основана на комиксе Стэна Ли и Джека Кирби, вышедшем в 1961 году. Графический роман рассказал о команде супергероев, состоящей из Мистера Фантастика, Женщины-невидимки, Человека-факела и Существа.

О планах снять экранизацию комикса стало известно в конце 2020 года. Тогда режиссером картины планировал стать Джон Уоттс, но он заявил, что не будет принимать участия в проекте, в апреле 2022 года.

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