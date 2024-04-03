Власти Кыргызстана признали «Яндекс Такси» монополистом

Вчера в 22:55
Фото: Max Titov/Unsplash

Антимонопольная служба Кыргызстана признала «Яндекс Такси» компанией, занимающей доминирующее положение на рынке страны. Ее внесли в реестр монополистов, сообщается на сайте ведомства.

«Яндекс Go» работает в Кыргызстане с 2017 года. В этом году в Бишкеке заработала доставка блюд из ресторанов и товаров из магазинов.

Сервис признан монополистом и в РФ. В марте ФАС пригрозила принять меры, если компания не решит вопрос с высокими тарифами. «Яндекс Такси» раскритиковали за непрозрачное ценообразование и высокую комиссию в 28% для водителей.

В феврале 2023-го антимонопольное агентство Казахстана составило протокол на «Яндекс Такси» из‑за высоких комиссий, которые приводят к удорожанию самой услуги. При этом компания обвинили в «умышленном затягивании антимонопольного разбирательства» из‑за непредоставления необходимой информации. В ответ агрегатор отверг обвинение.

Подробности по теме
Стоимость поездки на такси достигла максимума за 10 лет. Цены непрерывно растут с 2021 года
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами