DevOps-инженеры стали самой высокооплачиваемой профессией 2023 года по версии HeadHunter

В конце ноября РБК со ссылкой на исследования Robovoice и HeadHunter [рассказал](https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cHM6Ly93d3cucmJjLnJ1L2Vjb25vbWljcy8yNy8xMS8yMDIzLzY1NjM2NjQzOWE3OTQ3YTQxNWFkYjlmNQ%3D%3D&h=6f1ecb25a143901f36a09123c5dec658, что спрос на многозадачных сотрудников в российских компаниях с 2021 года вырос почти в три раза. По мнению издания, это связано с дефицитом рабочей силы и рекордно низкой безработицей.