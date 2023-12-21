DevOps-инженеры стали самой высокооплачиваемой профессией 2023 года по версии HeadHunter

Сервис для поиска работы и сотрудников HeadHunter опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых профессий 2023 года, передает РБК. Первое место в списке заняли DevOps-инженеры. В среднем таким специалистам платят 214 тыс. рублей в месяц. На второй строчке — дата-сайентисты со средней зарплатой 202,5 тыс. рублей.
Также в рейтинг вошли системные аналитики (150,9 тыс.), программисты и разработчики (129,9 тыс.), агенты по недвижимости (124,4 тыс.), геодезисты (122,7 тыс.), брокеры (121,6 тыс.), машинисты (118,4 тыс.), главные инженеры проекта (118,3 тыс.), продуктовые аналитики (115,7 тыс.), геологи (109,6 тыс.), BI-аналитики и аналитики данных (107,4 тыс.), токари, фрезеровщики и шлифовщики (106,4 тыс.), бизнес-аналитики (105,2 тыс.), прорабы и мастеры строительно-монтажных работ (104,5 тыс.).
Для позиций, связанных с руководством, эксперты HeadHunter составили отдельный список. Его возглавили руководители группы разработки (193,5 тыс). Следом за ними в рейтинге шли директора по информационным технологиям (151,5 тыс.), коммерческие и финансовые директора (по 151,4 тыс), операционные директора (150 тыс.) и генеральные директора (147,1 тыс.).
Ранее сотрудники сервиса выяснили, что премии на работе предусмотрены только у половины россиян. Раз в месяц премии получают 16% опрошенных, ежегодно — 13%, а 9% респондентов признались, что их премируют нерегулярно за отдельные проекты.
В конце ноября РБК со ссылкой на исследования Robovoice и HeadHunter [рассказал](https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cHM6Ly93d3cucmJjLnJ1L2Vjb25vbWljcy8yNy8xMS8yMDIzLzY1NjM2NjQzOWE3OTQ3YTQxNWFkYjlmNQ%3D%3D&h=6f1ecb25a143901f36a09123c5dec658, что спрос на многозадачных сотрудников в российских компаниях с 2021 года вырос почти в три раза. По мнению издания, это связано с дефицитом рабочей силы и рекордно низкой безработицей.