В Барселоне 1500 пассажиров застряли на круизном лайнере

В северо-восточном порту Барселоны застряло круизное судно с 1500 пассажирами из‑за проблем с визами у группы боливийских пассажиров, которые должны были сойти на берег. Об этом сообщает El País.
69 боливийцам, среди которых 14 несовершеннолетних, не разрешают покинуть судно потому что у них нет действительных документов для въезда в Шенгенскую зону. Экипаж лайнера выявил проблемы с документами уже после того, как судно покинуло Бразилию.
Лайнеру не запрещается продолжить свой путь в Италию, но оно остается в порту Барселоны. При этом полиция не позволяет пассажирам сойти на берег.
Власти Испании призвали компанию MSC, которой принадлежит судно, взять на себя ответственность за возвращение боливийцев на родину. К урегулированию проблемы уже подключилось посольство Боливии в Испании.
В октябре 2023 года супруги Марти и Джесс Ансен из Австралии провели почти 500 дней в кругосветном путешествии на круизном лайнере Coral Princess, поскольку это дешевле дома престарелых. В свой первый круиз пара отправилась 16 июня 2022 года, после двух лет строгой изоляции, которая вводилась в Австралии из‑за ковида.