В Барселоне 1500 пассажиров застряли на круизном лайнере

Сегодня в 19:12
Фото: Alonso Reyes/Unsplash

В северо-восточном порту Барселоны застряло круизное судно с 1500 пассажирами из‑за проблем с визами у группы боливийских пассажиров, которые должны были сойти на берег. Об этом сообщает El País.

69 боливийцам, среди которых 14 несовершеннолетних, не разрешают покинуть судно потому что у них нет действительных документов для въезда в Шенгенскую зону. Экипаж лайнера выявил проблемы с документами уже после того, как судно покинуло Бразилию.

Лайнеру не запрещается продолжить свой путь в Италию, но оно остается в порту Барселоны. При этом полиция не позволяет пассажирам сойти на берег.

Власти Испании призвали компанию MSC, которой принадлежит судно, взять на себя ответственность за возвращение боливийцев на родину. К урегулированию проблемы уже подключилось посольство Боливии в Испании.

В октябре 2023 года супруги Марти и Джесс Ансен из Австралии провели почти 500 дней в кругосветном путешествии на круизном лайнере Coral Princess, поскольку это дешевле дома престарелых. В свой первый круиз пара отправилась 16 июня 2022 года, после двух лет строгой изоляции, которая вводилась в Австралии из‑за ковида.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами