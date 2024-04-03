В Барселоне 1500 пассажиров застряли на круизном лайнере

В октябре 2023 года супруги Марти и Джесс Ансен из Австралии провели почти 500 дней в кругосветном путешествии на круизном лайнере Coral Princess, поскольку это дешевле дома престарелых. В свой первый круиз пара отправилась 16 июня 2022 года, после двух лет строгой изоляции, которая вводилась в Австралии из‑за ковида.