Австралийская пара провела 500 дней в морских круизах. Поскольку это дешевле дома престарелых

Супруги Марти и Джесс Ансен из Австралии провели почти 500 дней в кругосветном путешествии на круизном лайнере Coral Princess. В эфире австралийской новостной телепрограммы A Current Affair они пояснили, что это дешевле, чем оплачивать дом престарелых.
В свой первый круиз пара отправилась 16 июня 2022 года, после двух лет строгой изоляции, которая вводилась в Австралии из‑за ковида. К настоящему моменту они совершили уже 51 круиз, не покидая борт судна Coral Princess, рассчитанного на 2000 пассажиров.
Пока сходить с корабля супруги Ансен не планируют, в нынешней кругосветке они пробудут следующие восемь месяцев. А после собираются пересесть на борт более крупного корабля — и провести на нем еще год.
Среди плюсов такого образа жизни Ансены называют разнообразный шведский стол, танцы, возможность в любой момент поиграть в пинг-понг и профессиональную уборку кают.
«Теперь нам больше не нужно мыть посуду и застилать постель», — говорит Марти, отмечая, что пара не занималась такими делами по дому так давно, что теперь им приходится оставаться на борту, «чтобы просто выжить».
А еще Марти нравится заводить друзей на корабле. Джесс же особенно привлекают бальные танцы и гавайские танцы хула.
По словам менеджера корабля Рена ван Ройена, Ансены стали настоящими знаменитостями на борту, «их все знают».
Австралийская пара и до этого в течение десятилетий отдыхала в круизах, но после ковидной изоляции решила наверстать упущенное. «Это замечательная жизнь», — отмечает Марти.