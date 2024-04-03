В России разрешат регионам вводить курортный сбор

В России до конца года введут закон, который разрешит регионам вводить курортный сбор. Об этом сообщает ТАСС.
С таким поручением выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В верхней палате парламента признали успешным эксперимент с введением курортного сбора.
«Очевидно, что регионы это поддерживают. Речь идет о том, чтобы дать право регионам, не обязывать, а дать право губернаторам, региональным парламентам принимать такие решения», — добавила Матвиенко.
Она также призвала губернаторов взвешенно подходить к выбору ставки сбора, чтобы она была доступна для всех категорий туристов.
Эксперимент по введению курортного сбора действует с 2018 года. В нем участвуют Крым, Петербург, федеральная территория Сириус, а также Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края.