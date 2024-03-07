Адам Сэндлер стал самым высокооплачиваемым актером в прошлом году

Сегодня в 12:16
Фото: Axelle/Bauer-Griffin/Getty Images

Forbes представил список самых высокооплачиваемых актеров 2023 года. На первом месте оказался Адам Сэндлер, который заработал 73 млн долларов благодаря сделке с Netflix. Актер сотрудничает со стриминговым сервисом уже 10 лет, и его фильмы стабильно входят в число самых просматриваемых на платформе.

Вторая строчка досталась Марго Робби — успех «Барби» принес ей 59 млн долларов. 33-летняя актриса стала самым молодым участником рейтинга за всю историю, средний возраст ее коллег по списку 52 года.

На третьем месте Том Круз. Благодаря очередной части «Миссия невыполнима» и отчислениям с показов «Топ Ган: Мэверик» он заработал 45 млн долларов.

Так выглядит первая десятка списка:

  • Адам Сэндлер — 73 млн долларов
  • Марго Робби — 59 млн долларов
  • Том Круз — 45 млн долларов
  • Райан Гослинг — 43 млн долларов
  • Мэтт Деймон — 43 млн долларов
  • Дженнифер Энистон — 42 млн долларов
  • Леонардо Ди Каприо — 41 млн долларов
  • Джейсон Стэтем — 41 млн долларов
  • Бен Аффлек — 38 млн долларов
  • Дензел Вашингтон — 24 млн долларов

Авторы рейтинга опирались на данные агентств, менеджеров и юристов, а также информацию из открытых источников, к примеру, из IMDBPro. Заработки указаны за календарный 2023 год до вычета налогов, но после выплат представителям актеров. В суммы не включены сторонние доходы актеров, учитываются лишь деньги, полученные ими за актерские, режиссерские и продюсерские обязанности.

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