Адам Сэндлер стал самым высокооплачиваемым актером в прошлом году

Авторы рейтинга опирались на данные агентств, менеджеров и юристов, а также информацию из открытых источников, к примеру, из IMDBPro. Заработки указаны за календарный 2023 год до вычета налогов, но после выплат представителям актеров. В суммы не включены сторонние доходы актеров, учитываются лишь деньги, полученные ими за актерские, режиссерские и продюсерские обязанности.