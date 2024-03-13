Посмотрите тизер фильма «Атлас». В нем Дженнифер Лопес командует сбежавшим роботом

Сегодня в 17:22
Фото: Netflix

Netflix показал дебютный тизер научно-фантастического триллера «Атлас». Его премьера состоится 24 мая.

Сюжет рассказывает о блестящем аналитике данных Атлас Шепард, которая присоединяется к миссии по поимке сбежавшего робота, с которым у нее общее таинственное прошлое. Согласно синопсису, «когда планы идут наперекосяк, ее единственная надежда спасти будущее человечества от ИИ — это довериться ему».

Главные роли исполнили Дженнифер Лопес («Свадебный переполох»), Симу Лю («Шан-Чи и легенда десяти колец», «Барби»), Марк Стронг («Kingsman: Секретная служба») и Стерлинг Браун («Чёрная пантера»).

В качестве режиссера выступил Брэд Пейтон — постановщик «Рэмпейджа» и «Разлома Сан-Андреас». Сценарий к фильму написали Лео Сардариан и Арон Эли Колейт.

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