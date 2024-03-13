Посмотрите тизер фильма «Атлас». В нем Дженнифер Лопес командует сбежавшим роботом

Сюжет рассказывает о блестящем аналитике данных Атлас Шепард, которая присоединяется к миссии по поимке сбежавшего робота, с которым у нее общее таинственное прошлое. Согласно синопсису, «когда планы идут наперекосяк, ее единственная надежда спасти будущее человечества от ИИ — это довериться ему».