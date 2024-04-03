Нон-фикшн вернул себе лидерство в топе бестселлеров в РФ

Литература в жанре нон-фикшн заняла 27 позиций (54%) в топ-50 бестселлеров РФ в 2023 году, передают «Ведомости» данные Всероссийского книжного рейтинга. На художественные книги пришлось 16 наименований (32%), на детские — 7 (14%).
В 2022 году в топ-50 лидировала художественная литература — 29 мест (58%). Нон-фикшну тогда оставались 17 позиций (34%), хотя как минимум тремя годами ранее жанр был самым популярным.
В 2022 и 2023 годах лидером продаж был нон-фикшн-бестселлер журналистки Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя». На ее покупку в прошлом году россияне потратили 144,3 млн рублей. Следом идут комплект из всех семи томов серии «Гарри Поттер» в футляре (54,6 млн рублей) и первый том фэнтезийной серии «Благословение небожителей» китайской писательницы Мосян Тунсю (38,6 млн).
Общие продажи бестселлеров, попавших в рейтинг за 2023 год, составили порядка 1 млрд рублей. Лидерство нон-фикшна объясняют отсутствием художественных новинок топовых западных авторов.