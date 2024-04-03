Нон-фикшн вернул себе лидерство в топе бестселлеров в РФ

В 2022 и 2023 годах лидером продаж был нон-фикшн-бестселлер журналистки Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя». На ее покупку в прошлом году россияне потратили 144,3 млн рублей. Следом идут комплект из всех семи томов серии «Гарри Поттер» в футляре (54,6 млн рублей) и первый том фэнтезийной серии «Благословение небожителей» китайской писательницы Мосян Тунсю (38,6 млн).