В России закрываются книжные магазины

2023 год признали очередным непростым годом для книжных магазинов в РФ. По словам Зориной, книжные продолжат закрываться и в этом году. Чтобы исправить их положение, она предложила установить ценовую разницу продукции в онлайне и офлайне — не более 20% — и включить книжные в перечень социальных предприятий на постоянной основе.