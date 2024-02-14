В России закрываются книжные магазины

За последние два года в РФ закрылись 86 книжных магазинов, передает Retail.ru слова президента Ассоциации книгораспространителей Светланы Зориной. Цены в онлайн-магазинах и офлайн-точках сильно разнятся — до 20%.
Больше всех точек — 14 — закрыла хабаровская сеть «Мирс», следом идут калининградская «Книжная лавка» (11 магазинов) и нижегородская «Читайна» (10). По словам Зориной, под замком оказались довольно крупные по площади магазины — 300–500 квадратных метров.
Основными причинами закрытий назвали более низкую стоимость книжных изделий на маркетплейсах, рост арендной платы и налогов и дефицит кадров. Так, найти квалифицированных специалистов стало сложнее из‑за того, что «зарплата в книжной отрасли не в состоянии быть конкурентной относительно средней зарплаты в каждом конкретном городе».
2023 год признали очередным непростым годом для книжных магазинов в РФ. По словам Зориной, книжные продолжат закрываться и в этом году. Чтобы исправить их положение, она предложила установить ценовую разницу продукции в онлайне и офлайне — не более 20% — и включить книжные в перечень социальных предприятий на постоянной основе.
По данным Ассоциации книгораспространителей, в Москве больше всего точек — 235, но обеспеченность невысокая — один книжный на 55,8 тыс. жителей. Самый высокий показатель обеспеченности в Казани — один на 25,2 тыс. Всего в РФ 2533 торговых точки.
В начале февраля депутат Госдумы Андрей Луговой призвал провести рейд по книжным, в которых продают произведения писателей, внесенных в список иноагентов. По закону российские власти не могут запретить продажу книг признанных иноагентами.