Суды Москвы принудительно выдворили 400 мигрантов после теракта в «Крокусе»

Доля решений о принудительном выдворении в следующую неделю после теракта в Подмосковье составила 29,22%, подсчитала газета. Штрафы в основном назначались в размерах от 5000 до 7000 рублей, максимальный составил 40 тыс. рублей. Крупную сумму обязали выплатить иностранца, которого не смогли депортировать: он был единственным кормильцем в семье, ухаживающим за малолетним ребенком и больной онкологией тещей.