Суды Москвы принудительно выдворили 400 мигрантов после теракта в «Крокусе»

С 25 по 29 марта районные суды Москвы вынесли как минимум 403 постановления о принудительном выдворении мигрантов из РФ, выяснили «Ведомости». За этот же период суды зарегистрировали 1509 материалов о нарушении иностранцами правил въезда или режима пребывания.
По 91% из них (1379 материалам) вынесли решения — наказания в виде штрафов и двух видов выдворений, принудительных и контролируемых. В первом случае иностранца помещают в центр временного содержания (ЦВСИГ), во втором — самостоятельный выезд из страны.
Доля решений о принудительном выдворении в следующую неделю после теракта в Подмосковье составила 29,22%, подсчитала газета. Штрафы в основном назначались в размерах от 5000 до 7000 рублей, максимальный составил 40 тыс. рублей. Крупную сумму обязали выплатить иностранца, которого не смогли депортировать: он был единственным кормильцем в семье, ухаживающим за малолетним ребенком и больной онкологией тещей.
«Ведомости» заметили, что решения выносились преимущественно в отношении мужчин из Таджикистана и Узбекистана. Чуть меньше попавших под административное наказание оказалось среди граждан Кыргызстана, Армении, Азербайджана и других стран.