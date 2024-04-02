В Махачкале случился мусорный коллапс после задержаний мигрантов

В Махачкале возникли проблемы с уборкой мусора с улиц. Их объясняют задержанием граждан Таджикистана, работавших водителями мусоровозов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в городской администрации.
1 апреля пресс-служба властей столицы Дагестана опубликовала фото и видео того, как сотрудники администрации и подведомственных учреждений самостоятельно вышли убирать скопившийся мусор. Необходимость выйти на субботник представители администрации объяснили проблемами, возникшими в работе регионального оператора «Махачкала-1».
«В настоящее время ситуация с вывозом ТКО стабилизируется», — отметили в пресс-службе. Впрочем, махачкалинцы по-прежнему жалуются на «горы мусора» в контейнерных площадках в соцсетях.
Источник в структурах власти столицы Дагестана рассказал РИА «Новости», что затруднения могут быть связаны с задержанием «до выяснения личности» мигрантов, работающих у местного оператора по вывозу мусора.
Собеседник агентства добавил, что некоторые выходцы из Центральной Азии могли уехать из республики после задержания в Махачкале и Каспийске нескольких земляков, которых подозревают в терроризме.
Задержания начались в ночь на 31 марта. «Московский комсомолец» со ссылкой на местных блогеров пишет, что в участки забрали всех граждан Таджикистана, работавших в МУП «Махачкала-1» в городе на мусоровозах.
Корреспондент «Российской газеты» Тимур Алиев утверждает, что «до 90% занятых в мусорной сфере рабочих — приезжие из Центральной Азии, в основном из Таджикистана».