Американский космический аппарат совершил посадку на Луну впервые за полвека

Беспилотный посадочный модуль Nova-C миссии IM-1, созданный компанией Intuitive Machines, сел на поверхность Луны ночью с 22 на 23 февраля. Об этом сообщило НАСА в своем аккаунте в соцсети X.
Аппарат, получивший название «Одиссей», запустили с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 15 февраля с помощью ракеты SpaceX Falcon 9. Модуль преодолел полет до Луны за восемь дней.
Вскоре после посадки аппарата центр управления полетом получил сигналы с поверхности Луны. Однако о том, что космический корабль «встал в вертикальное положение и начал отправлять данные», Intuitive Machines сообщила только через два часа из‑за возникших неполадок со связью.
«Одиссей» — первый космический аппарат производства США, который высадился на Луне с 1972 года. Прошлой такой миссией был «Аполлон-17». Глава НАСА Билл Нельсон назвал миссию «Одиссея» «триумфом для человечества». «Сегодня впервые за полвека Америка вернулась на Луну», — заявил Нельсон.
Стоимость миссии оценивается в 118 млн долларов. Она проходит в рамках контракта НАСА с компанией Intuitive Machines по программе коммерческой доставки грузов на Луну (Commercial Lunar Payload Services — CLPS). Второй посадочный модуль Intuitive Machines планирует отправить на Луну в марте, а третий — в июне.