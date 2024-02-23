Американский космический аппарат совершил посадку на Луну впервые за полвека

Беспилотный посадочный модуль Nova-C миссии IM-1, созданный компанией Intuitive Machines, сел на поверхность Луны ночью с 22 на 23 февраля. Об этом сообщило НАСА в своем аккаунте в соцсети X.

Аппарат, получивший название «Одиссей», запустили с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 15 февраля с помощью ракеты SpaceX Falcon 9. Модуль преодолел полет до Луны за восемь дней.

Вскоре после посадки аппарата центр управления полетом получил сигналы с поверхности Луны. Однако о том, что космический корабль «встал в вертикальное положение и начал отправлять данные», Intuitive Machines сообщила только через два часа из‑за возникших неполадок со связью.