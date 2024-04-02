Первоапрельское видео Discord случайно побило рекорд трейлера GTA VI по просмотрам на ютубе

Первоапрельское видео Discord за несколько часов случайно набрало сотни миллионов просмотров на ютубе. На момент написания заметки ролик собрал более 1,4 млрд просмотров, хотя с момента публикации прошло всего 22 часа.
1 апреля на канале платформы для онлайн-общения вышло шуточное видео под названием «Лутбоксы Discord уже здесь» («Discord Loot Boxes are here»). После этого разработчик программного обеспечения Марвин Витт, заметивший быстрый рост просмотров, написал в твиттере: «Они, по-видимому, сделали это случайно, даже один из высокопоставленных разработчиков Discord не понимал, как это происходит».
Предполагается, что просмотры ненарочно накручиваются из‑за фонового проигрывания рекламы у всех пользователей Discord. Будут ли модераторы YouTube корректировать счетчик просмотров у видео, неизвестно.
В январе дебютный трейлер GTA VI стал вторым по популярности игровым видео в истории YouTube. Менее чем за два дня его посмотрели 101 млн раз.