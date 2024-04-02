Первоапрельское видео Discord случайно побило рекорд трейлера GTA VI по просмотрам на ютубе

1 апреля на канале платформы для онлайн-общения вышло шуточное видео под названием «Лутбоксы Discord уже здесь» («Discord Loot Boxes are here»). После этого разработчик программного обеспечения Марвин Витт, заметивший быстрый рост просмотров, написал в твиттере: «Они, по-видимому, сделали это случайно, даже один из высокопоставленных разработчиков Discord не понимал, как это происходит».