Американец выкупил место у могилы Мэрилин Монро за 195 тыс. долларов

Инвестор из Беверли-Хиллз Энтони Джабин приобрел на аукционе могилу рядом с местом захоронения Мэрилин Монро в Голливуде за 195 тыс. долларов, сообщает Би-би-си.
Мужчина сказал, что он «всегда мечтал» оказаться рядом с Монро. Участок земли также находится неподалеку от склепа основателя журнала Playboy Хью Хефнера, который выкупил это место в 1992 году.
Джабин также приобрел купальный костюм, который когда‑то принадлежал актрисе, и кровать Хефнера. На том же аукционе платье Монро ушло с молотка за рекордные 325 тыс. долларов, а помада — за 65 тыс.
Поклонники актрисы, которая скончалась в 1962 году в возрасте 36 лет, регулярно посещают место ее захоронения в Лос-Анджелесе. Даже после своей смерти звезда фильмов «Джентльмены предпочитают блондинок», «В джазе только девушки» и «Как выйти замуж за миллионера» продолжала оставаться одним из главных секс-символов XX века.
В сентябре 2023-го владельцы дома, принадлежавшего Мэрилин Монро, обратились за разрешением снести здание. Именно в особняке в районе Брентвуд в 1962 году нашли тело после передозировки наркотиков.