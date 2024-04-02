Американец выкупил место у могилы Мэрилин Монро за 195 тыс. долларов

Поклонники актрисы, которая скончалась в 1962 году в возрасте 36 лет, регулярно посещают место ее захоронения в Лос-Анджелесе. Даже после своей смерти звезда фильмов «Джентльмены предпочитают блондинок», «В джазе только девушки» и «Как выйти замуж за миллионера» продолжала оставаться одним из главных секс-символов XX века.