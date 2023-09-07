В Лос-Анджелесе собираются снести дом, в котором умерла Мэрилин Монро

Владельцы дома, принадлежавшего Мэрилин Монро, планируют его снести, пишет New York Post. По информации издания, они обратились за разрешением на проведение работ по сносу, и их заявка уже получила одобрение городского департамента строительства и безопасности.
Особняк в Брентвуде, Лос-Анджелес площадью 270 кв. метров был единственным, которым когда‑либо владела актриса, именно в нём было найдено её тело после передозировки наркотиками в 1962 году. Дом построили в 1929 году, звезда экрана приобрела его всего за 77 тыс. долларов (790 000 долларов с учетом инфляции). Последний раз на торги он был выставлен в 2017 году и ушёл с молотка за 7,2 млн долларов.
Последние обнародованные снимки дома показывают, что в нем сохранились многие элементы старины, включая сводчатые деревянные балочные потолки, створчатые двери и плитку, которую актриса, вероятно, купила во время поездок в Тихуану и Мехико. В главной спальне есть камин, из которого можно выйти в небольшой внутренний дворик. На заднем дворе — большая ухоженная лужайка с бассейном в форме почки, окруженная пышной растительностью и отдельным домиком для гостей, который теперь объединен с основным домом. В прошлогоднем биографическом фильме «Блондинка» режиссер Эндрю Доминик воссоздал спальню именно этого поместья.
Монро любила дом с четырьмя спальнями и тремя ванными комнатами. Незадолго до смерти она рассказала журналу Life: «Любой, кому нравится мой дом, уверена, найдет со мной общий язык».
Однако голливудская звезда прожила здесь совсем недолго — ее жизнь оборвалась трагически через полгода после покупки.