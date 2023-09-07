В Лос-Анджелесе собираются снести дом, в котором умерла Мэрилин Монро

Последние обнародованные снимки дома показывают, что в нем сохранились многие элементы старины, включая сводчатые деревянные балочные потолки, створчатые двери и плитку, которую актриса, вероятно, купила во время поездок в Тихуану и Мехико. В главной спальне есть камин, из которого можно выйти в небольшой внутренний дворик. На заднем дворе — большая ухоженная лужайка с бассейном в форме почки, окруженная пышной растительностью и отдельным домиком для гостей, который теперь объединен с основным домом. В прошлогоднем биографическом фильме «Блондинка» режиссер Эндрю Доминик воссоздал спальню именно этого поместья.