Арбитрам запретили работать с татуировками и пирсингом в России

Сегодня в 14:44
Фото: Peter Glaser/Unsplash

Российским футбольным судьям запретили работать с «просматриваемыми элементами татуировок». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс»

По данным СМИ, арбитрам направили соответствующие уведомления о запрете. В нем говорится, что все татуировки необходимо закрыть экипировкой, их не должны видеть ни участники матча, ни зрители.

Всем арбитрам и ассистентам также напомнили о запрете на ношение пирсинга и ювелирных изделий. На время матча все украшения необходимо снимать.

В начале февраля стало известно, что Международный совет футбольных ассоциаций протестирует синие карточки, которыми будут наказывать игроков за споры с арбитром и тактические фолы. Нарушителей будут удалять с поля на 10 минут.

Синие карточки появятся в матчах ранних раундов национального кубка Англии и Уэльса. Опробовать нововведение хотят также в женском футболе. Если тесты пройдут удачно, то они могут появиться и на Лиге чемпионов.

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