В футболе могут появиться синие карточки, по которым игроков удаляют с поля на 10 минут

Рустам Абдуллин
Вчера в 23:15
Фото: OneFootball/X

Международный совет футбольных ассоциаций протестирует синие карточки, которыми будут наказывать игроков за споры с арбитром и тактические фолы. Нарушителей будут удалять с поля на 10 минут, сообщает The Telegraph.

Синие карточки появятся в матчах ранних раундов национального кубка Англии и Уэльса. Опробовать нововведение хотят также в женском футболе. Если тесты пройдут удачно, то они могут появиться и на Лиге чемпионов.

2 марта намечено обсуждение новых правил на общем собрании Международного совета футбольных ассоциаций.

Потасовки между игроками и судьями на футбольном поле происходят постоянно, некоторые из них доходят до рукоприкладства. Так, в октябре 2023-го на матче в Краснодаре футболист отправил в нокаут рефери, который показал ему желтую карточку.

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