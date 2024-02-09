В футболе могут появиться синие карточки, по которым игроков удаляют с поля на 10 минут

Международный совет футбольных ассоциаций протестирует синие карточки, которыми будут наказывать игроков за споры с арбитром и тактические фолы. Нарушителей будут удалять с поля на 10 минут, сообщает The Telegraph.
Синие карточки появятся в матчах ранних раундов национального кубка Англии и Уэльса. Опробовать нововведение хотят также в женском футболе. Если тесты пройдут удачно, то они могут появиться и на Лиге чемпионов.
2 марта намечено обсуждение новых правил на общем собрании Международного совета футбольных ассоциаций.
Потасовки между игроками и судьями на футбольном поле происходят постоянно, некоторые из них доходят до рукоприкладства. Так, в октябре 2023-го на матче в Краснодаре футболист отправил в нокаут рефери, который показал ему желтую карточку.