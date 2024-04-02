В Госдуму внесли поправки о наказании за работу в любых нежелательных организациях

Госдума рассмотрит поправки в административный и уголовные кодексы РФ об ответственности для людей, участвующих в работе любых нежелательных организаций. Об этом в своем телеграм-канале сообщил соавтор инициативы Василий Пискарев, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.
По его словам, в Госдуме уже готовится к рассмотрению в первом чтении законопроект, который дает возможность признать нежелательной деятельность любых зарубежных организаций, — включая те, которые были созданы госорганами других стран. Сейчас нежелательными можно признать только неправительственные организации.
«Именно они сейчас активизировали деятельность, представляющую угрозу безопасности нашей страны», — написал Пискарев.
Он предложил исключить из статей 20.33 КоАП и 284.1 УК РФ слово «неправительственная». Таким образом, за участие в деятельности любой нежелательной организации гражданам будет грозить штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы до 4 лет, а за организацию ее деятельности — до 6 лет лишения свободы.
Впервые с инициативой включить в список нежелательных организаций те, что были созданы иностранными правительствами, Пискарев выступил в феврале 2024 года. Сейчас в списке нежелательных организаций, который ведет Минюст, 137 пунктов. Для иностранцев, которые участвуют в деятельности этих структур, запрещен въезд в Россию.