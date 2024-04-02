В Госдуму внесли поправки о наказании за работу в любых нежелательных организациях

Он предложил исключить из статей 20.33 КоАП и 284.1 УК РФ слово «неправительственная». Таким образом, за участие в деятельности любой нежелательной организации гражданам будет грозить штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы до 4 лет, а за организацию ее деятельности — до 6 лет лишения свободы.