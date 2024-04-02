В Липецке задержали пенсионера за взлом PlayStation 3

Сегодня в 13:29
Фото: Nikita Kostrykin/Unsplash

В Липецке задержали 65-летнего пенсионера Аркадия за взлом PlayStation 3. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, пенсионер оказывал услуги по взлому консолей для последующей установки нелицензированных игр. Для взлома он использовал специальное программное обеспечение.

Полицейские вычислили пенсионера, после чего провели обыск в его доме и конфисковали оборудование. На него завели уголовное дело за причинение ущерба деловой репутации компании Sony Interactive Entertainment.

В настоящее время Аркадий находится под подпиской о невыезде. Ему грозит штраф 200 тыс. рублей или лишение свободы до двух лет.

В феврале этого года в Риме задержали банду пенсионеров, которые грабили почтовые отделения. Лидером банды был 70-летний Итало Де Витт по прозвищу Немец. Он прославился еще в середине 1990-х годов изощренным ограблением банка в центре Рима.

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