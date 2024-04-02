В Липецке задержали пенсионера за взлом PlayStation 3

В феврале этого года в Риме задержали банду пенсионеров, которые грабили почтовые отделения. Лидером банды был 70-летний Итало Де Витт по прозвищу Немец. Он прославился еще в середине 1990-х годов изощренным ограблением банка в центре Рима.