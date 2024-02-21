В Риме задержали банду пенсионеров, которые грабили почтовые отделения

В Италии задержана банда из шести пенсионеров в возрасте 60-70 лет, которых подозревают в серии ограблений. Об этом сообщает The Guardian.

Лидером банды был 70-летний Итало Де Витт по прозвищу «немец». Он прославился еще в середине 1990-х годов изощренным ограблением банка в центре Рима.

Предполагается, что Де Витт планировал налеты на почтовые отделения, а его сообщники непосредственно участвовали в грабежах, доставали копии ключей от дверей и просверливали дыры в стенах.

В частности, банду пенсионеров подозревают в ограблении отделения почты в районе Сан-Джовани в мае прошлого года. Тогда два вооруженных человека вошли через задний ход и угрожая сотруднику похитили почти 200 тыс. евро.

По информации СМИ, еще одно запланированное ограбление было сорвано, поскольку у 66-летнего члена банды были проблемы с недержанием и ему потребовалась операция на простате.

Злоумышленников поймали после неудавшегося ограбления почты в районе Дон Боско. Их удалось вычислить по камерам видеонаблюдения.