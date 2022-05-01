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Сэм Рейми рассказал, почему хотел снять четвертую часть «Человека-паука» и готов ли к этому сейчас

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:05

Режиссер трилогии «Человек-паук» с Тоби Магуайром Сэм Рейми рассказал, почему он хотел снять четвертый фильм и при каких условиях готов это сделать. Своим мнением он поделился в интервью Rolling Stone.

Рейми сказал, что четвертая часть «Человека-паука» искупила бы вину за третью и красиво закончила серию фильмов, но высокие требования к себе и к сценарию помешали выходу продолжения на экраны. Постановщик назвал третьего «Человека-паука» болезненным опытом, а в планах на финал он держал не просто «еще один фильм, который бы почти нормально работал», а проект с «высокими стандартами».

Рейми хотел позвать в четвертую часть Брюса Кэмпбелла, который мог бы сыграть Мистерио. Одним из антагонистов супергероя также мог стать Крейвен — режиссеру нравилась концепция борьбы непревзойденного охотника и ловкого Человека-паука.

Затем журналист спросил Рейми, готов ли он снять фильм о Человеке-пауке сейчас.

«Если бы была отличная история, я думаю, это была бы… Моя любовь к персонажам не уменьшилась ни на йоту. Сейчас меня останавливают те же вещи, что и тогда: „Тоби хочет сняться? Есть ли у него эмоциональная линия персонажа? Есть ли большой конфликт для этого персонажа? И есть ли достойный злодей, который будет вписываться?“ Есть много вопросов, на которые нужно ответить. Если на них есть ответы, то я бы с удовольствием [снял четвертый фильм]».
Сэм Рейми
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