Шакира: «Мои сыновья ненавидят „Барби“, фильм унижает мужчин. Я с ними отчасти согласна»

«Я верю в то, что женщинам нужно дать все инструменты и веру в то, что мы можем все это делать, не теряя своей сути, не теряя своей женственности. Я считаю, что у мужчин есть свое предназначение в обществе, а у женщин — другое. Мы дополняем друг друга, и эта связь между полами не должна быть утрачена», — добавила колумбийская звезда.