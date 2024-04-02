Шакира: «Мои сыновья ненавидят „Барби“, фильм унижает мужчин. Я с ними отчасти согласна»

Сегодня в 11:31
Фото: из соцсетей Шакиры

Шакира считает, что фильм «Барби» унижает мужчин. Такую мысль она высказала в интервью журналу Allure.

«Мои сыновья абсолютно возненавидели [„Барби“]. Им показалось, что их как мужчин он унижает. И я согласна в какой‑то степени. Я воспитываю двух мальчиков. Я хочу, чтобы они тоже чувствовали себя сильными [и при этом] уважали женщин», — рассказала Шакира.

«Мне нравится, когда поп-культура пытается расширить права и возможности женщин, но в то же время нельзя лишать мужчин возможности быть мужчинами, защищать и обеспечивать семью», — пояснила певица.

«Я верю в то, что женщинам нужно дать все инструменты и веру в то, что мы можем все это делать, не теряя своей сути, не теряя своей женственности. Я считаю, что у мужчин есть свое предназначение в обществе, а у женщин — другое. Мы дополняем друг друга, и эта связь между полами не должна быть утрачена», — добавила колумбийская звезда.

Журналист уточнил у нее: «Женщины способны на то и другое, но не обязаны делать это?»

«Почему не разделить быт с человеком, который это заслуживает и должен это делать?» — ответила Шакира.

Ранее исполнительница главной роли и продюсерка «Барби» Марго Робби называла достоинством фильма то, что он одинаково нравится разным полам и возрастам.

«Мы продемонстрировали, что кино с женщиной в главной роли может одинаково понравиться мужчинам и женщинам, молодежи и взрослым, хотя многие до сих пор в этом сомневаются», — говорила Робби.

«Барби» оказался самым кассовым фильмом 2023 года, в прокате ему удалось собрать больше 1 млрд долларов по всему миру.

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