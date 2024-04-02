Google уничтожит миллиард записей о действиях пользователей в режиме «инкогнито»

Google урегулировала иск на 5 млрд долларов 31 декабря 2023 года. По условиям мирового соглашения, компания должна обновить информацию о том, какую именно информацию она собирает в режиме «инкогнито». Кроме того, в течение пяти лет пользователи смогут блокировать сторонние файлы cookie.