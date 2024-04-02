Google уничтожит миллиард записей о действиях пользователей в режиме «инкогнито»

Google уничтожит миллиарды записей данных о действиях пользователей, чтобы урегулировать иск о слежке за пользователями в режиме «инкогнито». Об этом сообщает The Guardian.
В иске, поданном в 2020 году, утверждалось, что Google ввела в заблуждение пользователей, заявив, что не будет отслеживать их интернет-активность при использовании режима «инкогнито».
По словам истцов, Google получила «безотчетный кладезь информации». Компания узнала информацию об их друзьях, любимых блюдах, хобби, покупательских привычках, а также о «самых интимных и потенциально смущающих» сведениях, которые искали в сети.
Google урегулировала иск на 5 млрд долларов 31 декабря 2023 года. По условиям мирового соглашения, компания должна обновить информацию о том, какую именно информацию она собирает в режиме «инкогнито». Кроме того, в течение пяти лет пользователи смогут блокировать сторонние файлы cookie.
«В результате Google будет собирать меньше данных из частных браузеров пользователей, и Google будет зарабатывать на этих данных меньше денег», — пишут адвокаты истцов. «Мы рады урегулированию этого иска, который всегда считали необоснованным», — заявил представитель Google Хосе Кастанеда.