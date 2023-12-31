Google урегулировала иск на 5 млрд долларов по делу о слежке за пользователями в режиме «инкогнито»

Помимо этого, компания обнародовала планы по отказу от использования сторонних файлов cookie, которые многие веб-сайты используют для хранения данных пользователей, в своем браузере Chrome к 2022 году. По данным The Verge, Google до сих пор не полностью отказалась от сторонних файлов cookie. Однако компания заявляет, что отключит эту технологию ко второй половине 2024 года.