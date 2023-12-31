Google урегулировала иск на 5 млрд долларов по делу о слежке за пользователями в режиме «инкогнито»

Google урегулировала коллективный иск на 5 млрд долларов по обвинению в отслеживании персональных данных миллионов людей, которые использовали режим «инкогнито» в браузере Chrome.
Федеральный судья пока еще не утвердил мировое соглашение, условия которого не разглашаются. Положения нового документа стороны должны намерены подать на утверждение к 24 февраля.
В иске, поданном в 2020 году, утверждалось, что Google ввела в заблуждение пользователей, заявив, что не будет отслеживать их интернет-активность при использовании режима «инкогнито».
В документе говорилось, что рекламные технологии Google и сторонние веб-сайты, использующие Google Analytics или Google Ad Manager, продолжали регистрировать детали посещений сайтов и действий пользователей.
«Google фактически создала „необъяснимый массив информации“, который включал безобидные предметы, такие как привычки к покупкам и хобби, и другие „потенциально смущающие вещи“, которые они просматривали», — утверждалось в претензии.
За годы, прошедшие с момента подачи иска, Google объявила об отказе от точного таргетинга рекламы, заявив, что больше не будет отслеживать конкретных пользователей во время просмотра веб-страниц.
Помимо этого, компания обнародовала планы по отказу от использования сторонних файлов cookie, которые многие веб-сайты используют для хранения данных пользователей, в своем браузере Chrome к 2022 году. По данным The Verge, Google до сих пор не полностью отказалась от сторонних файлов cookie. Однако компания заявляет, что отключит эту технологию ко второй половине 2024 года.