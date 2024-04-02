Vacio показал 10 способов уничтожить носок Balenciaga

Vacio выпустил ролик «10 способов уничтожить носок». Название полностью охватывает содержание видео — в нем рэпер действительно всеми способами пытается избавиться от носка Balenciaga. Того самого, который артист надел на половой член и в котором пришел на «почти голую вечеринку» Насти Ивлеевой в «Мутабор».
В минутной записи Васио обливает носок жидким азотом, бьет по нему гитарой, сжигает из огнемета, режет болгаркой, рвет с помощью двух автомобилей, бросает в блендер с молоком (и выпивает получившуюся смесь), расстреливает из автомата Калашникова, запускает в небо с фейерверком, бросает на растерзание собакам и в кислоту, а также плющит с помощью девушки с силиконовой грудью.
«Бро, ты не мог просто его выкинуть?», — такая подпись сопровождает ролик.
Отдельно здесь достается стримеру-транжире Меллстрою, на портрет которого Васио наступает испачканным в экскрементах кроссовком.
Ранее Васио очистил свой инстаграм*. Кроме «10 способов уничтожить носок» там есть только запись того, как девушка бреет его волосы, а также несколько студийных фото, намекающих на некий релиз.
«Пятого буду релизиться. Скоро ухожу, снимаю для вас много», — обещает рэпер.
С 1 апреля в России начинается весенний призыв. На прошлой неделе адвокат Васио заявил, что артист отправится на службу. Ранее медкомиссия в родном для артиста Екатеринбурге признала его негодным к службе из‑за псориаза.
Vacio оказался самым громким участником «почти голой» вечеринки Насти Ивлеевой в декабре 2023 года. Через несколько дней рэпер был оштрафован на 200 тыс. рублей по делу о «пропаганде ЛГБТ»** и арестован на 15 суток за хулиганство, а затем получил второй арест на 10 суток по той же статье. Кроме этого, в зале суда 25-летнему екатеринбуржцу вручили повестку в армию.
*Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.
*Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.