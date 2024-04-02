Vacio показал 10 способов уничтожить носок Balenciaga

Vacio оказался самым громким участником «почти голой» вечеринки Насти Ивлеевой в декабре 2023 года. Через несколько дней рэпер был оштрафован на 200 тыс. рублей по делу о «пропаганде ЛГБТ»** и арестован на 15 суток за хулиганство, а затем получил второй арест на 10 суток по той же статье. Кроме этого, в зале суда 25-летнему екатеринбуржцу вручили повестку в армию.