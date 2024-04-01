Киностудия «Союзмультфильм» создаст короткометражный фильм о детстве культовых анимационных персонажей — попугая Кеши, Винни Пуха, кота Матроскина и Львенка из ленты «Как Львенок и Черепаха пели песню». Об этом сообщил ТАСС.
Картина выйдет летом 2024 года к 88-летию «Союзмультфильма». Персонажи из разных мультипликационных серий впервые встретятся в едином проекте. Ранее студия уже совмещала на экране героев классических мультфильмов — в короткометражке «Принцессы. Сказочный голос».
«Мы хотим сделать это для того, чтобы влюбить в нашу „золотую коллекцию“ и ее героев детей дошкольного возраста — то есть совсем маленьких детей, которые сегодня, может быть, уже не смотрят „золотую коллекцию“», — рассказала председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.
Мультфильм «Принцессы. Сказочный голос» вышел в 2023 году. Он стал экспериментом студии «Союзмультфильм». Проект объединил женских персонажей из разных анимационных картин — Принцессу из «Бременских музыкантов», Забаву из «Летучего корабля», Дюймовочку и Золушку.