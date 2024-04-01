«Мы хотим сделать это для того, чтобы влюбить в нашу „золотую коллекцию“ и ее героев детей дошкольного возраста — то есть совсем маленьких детей, которые сегодня, может быть, уже не смотрят „золотую коллекцию“», — рассказала председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.