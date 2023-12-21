Героини мультфильмов создают музыкальную группу в тизере «Принцессы. Сказочный голос»

«Союзмультфильм» выпустил тизер короткометражной анимации «Принцессы. Сказочный голос».
В новом проекте героини знаменитых мультфильмов — Принцесса из «Бременских музыкантов», Забава из «Летучего корабля», Дюймовочка и Золушка — создают музыкальную группу, чтобы выступить на песенном конкурсе. Однако на пути у них встает коварная Шамаханская царица вместе со своим продюсером Драконом.
Премьера короткометражки состоится до конца декабря в онлайн-кинотеатре Okko, ютуб-канале «Союзмультфильма», а также на телеканалах «Карусель» и «МУЛЬТ».
1 января 2024 года на экраны выйдет адаптация советского мультфильма о «Бременских музыкантах». В картине сыграют Роман Курцын, Ирина Горбачева, Дмитрий Дюжев, Аскар Нигамедзянов, Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Константин Хабенский, Сергей Бурунов и Мария Аронова.