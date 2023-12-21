Героини мультфильмов создают музыкальную группу в тизере «Принцессы. Сказочный голос»

В новом проекте героини знаменитых мультфильмов — Принцесса из «Бременских музыкантов», Забава из «Летучего корабля», Дюймовочка и Золушка — создают музыкальную группу, чтобы выступить на песенном конкурсе. Однако на пути у них встает коварная Шамаханская царица вместе со своим продюсером Драконом.