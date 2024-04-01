Петербургская клиника для бездомных ищет деньги на спецавтомобиль

Автомобиль нужен, чтобы отвозить маломобильных пациентов из социальных приютов, с улиц и из пунктов обогрева в клинику, в душ и к социальным работникам. Для этих целей подойдет санитарный автомобиль на базе Lada Granta Kub. В нем медики смогут перевезти пациента на инвалидной коляске, в сидячем и лежачем положении.