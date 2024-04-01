Петербургская клиника для бездомных ищет деньги на спецавтомобиль

Сегодня в 20:17
Фото: Евгений Шальнов

Петербургская некоммерческая организация «Благотворительная больница» собирает деньги на автомобиль, чтобы возить маломобильных пациентов. Об этом «Афише Daily» рассказали представители НКО.

Поддержать сбор можно на платформе Planeta.ru, перейдя по ссылке и выбрав один из понравившихся лотов — фирменные футболки, кружки, сумки, сертификаты на покупку одежды, билеты на концерты, фотосессии и даже полет на самолете. Можно и просто направить подходящую для вас сумму.

Автомобиль нужен, чтобы отвозить маломобильных пациентов из социальных приютов, с улиц и из пунктов обогрева в клинику, в душ и к социальным работникам. Для этих целей подойдет санитарный автомобиль на базе Lada Granta Kub. В нем медики смогут перевезти пациента на инвалидной коляске, в сидячем и лежачем положении.

«Благотворительная больница» выросла из волонтерского проекта петербургских врачей, которые в 2018 году начали оказывать медицинскую помощь бездомным людям. Осенью 2023 году врачи открыли в Петербурге клинику для беженцев, бездомных и людей без гражданства.

Там бесплатно консультируют по вопросам здоровья, перевязывают раны, вакцинируют, тестируют на социально значимые инфекции, выдают медикаменты и очки. В перспективе «Благотворительная больница» поможет снизить нагрузку на скорую помощь, которую чаще всего вызывают бездомным людям.

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