Актриса Ребел Уилсон призналась, что применяла для похудения «Оземпик»

Австралийская актриса Ребел Уилсон, известная по фильмам «Девичник в Вегасе» и «Идеальный голос», призналась в интервью The Sunday Times, что использовала для похудения препарат «Оземпик».
Артистка рассказала, что прибегла к лекарству для диабетиков после того, как похудела на более чем 90 кг. По словам Уилсон, препарат помог ей удержать вес и не набрать сброшенные килограммы.
«У кого‑то вроде меня может быть непреодолимая тяга к сладкому, так что я думаю, эти медикаменты могут быть хороши», — отметила актриса.
Уилсон добавила, что больше не делает себе инъекции «Оземпика». Также она поделилась, что решила похудеть в 2019 году после визита к специалисту по лечению бесплодия. Тот порекомендовал ей сбросить вес, чтобы повысить шансы на успешную процедуру экстракорпорального оплодотворения.
«По сути никто, кроме моей мамы, не хотел, чтобы я худела. Люди думали, что я потеряю ориентир в своей карьере, ведь я играла толстых смешных персонажей, и они хотели, чтобы я продолжала это делать», — заявила Уилсон.
Артистка начала худеть с помощью длительных прогулок и диеты с высоким содержанием протеина и низким содержанием сахара. Затем Уилсон занялась спортом всерьез: ее тренировки занимали по 2,5 часа.
«Это было так хорошо, что я продолжила», — пояснила актриса. Она призналась, что обнаружила, что страдает от эмоционального переедания. «Я не справлялась со своими эмоциями должным образом, а просто набивала щеки», — сказала Уилсон.
В данный момент звезда «Девичника в Вегасе» регулярно посещает врача, который помогает ей контролировать ее пищевые привычки. Актриса стала меньше ходить в тренажерный зал, поскольку проводит время с новорожденной дочерью и мало спит.
«Афиша Daily» выясняла, как люди теряют вес с помощью медицинских препаратов и насколько это безопасно. Также мы публиковали историю девушки, пытавшейся похудеть с помощью «Оземпика».