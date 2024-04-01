Актриса Ребел Уилсон призналась, что применяла для похудения «Оземпик»

Уилсон добавила, что больше не делает себе инъекции «Оземпика». Также она поделилась, что решила похудеть в 2019 году после визита к специалисту по лечению бесплодия. Тот порекомендовал ей сбросить вес, чтобы повысить шансы на успешную процедуру экстракорпорального оплодотворения.