Земфира* выпустила первый трек с грядущего альбома «Colette»

Земфира* выпустила заглавный трек со своего грядущего альбома «Colette». Она также вспомнила свой первый концерт.
«24 года назад состоялся мой первый концерт в „Олимпийском“. Помню, как прыгала на рояле. Сейчас я такого себе не позволю — из уважения к роялю. После был еще концерт, и еще, и еще.
В моем идеальном мире очередным концертом 1 апреля все и должно было закончиться, но… В общем, изменилось многое, но осталась эта дата. Мне сложно было пройти мимо нее — должно быть в мире что‑то стабильное, непроходящее. Наша с вами дата», — написала певица.
По словам Земфиры, она не успеет выпустить новый альбом к лету, как обещала ранее. Новую дату релиза она не сообщила. «Пусть он станет сюрпризом», — сказала певица.
24 февраля 2022 года Земфира исполнила песню «Не стреляйте» на первом за пять лет концерте в Москве. В мае того же года артистка выпустила композицию «Мясо», в которой описала ужасы военных действий, а в октябре во время концерта на Кипре напрямую осудила боевые действия.
Земфира решила покинуть Россию, а также отказаться от литеры Z, которой она подписывалась. В феврале 2023-го Минюст признал Земфиру иноагентом. В марте сообщалось о группе депутатов Госдумы, которые потребовали у Генпрокуратуры отобрать у певицы российское имущество.
* Земфира Рамазанова признана Минюстом России иностранным агентом.