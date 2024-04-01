В новом фильме о Бонде могут сыграть Зендея и Сидни Суини, а режиссерское кресло предлагают Вильневу

«Барбара очень хочет, чтобы он снял следующего Бонда. Для нее это лучший из возможных вариантов, но это может быть не очень реалистично, учитывая его плотный график. Если он не присоединится к предстоящему проекту, его продолжат просить снять следующие фильмы», — рассказал Daily Mail собеседник.