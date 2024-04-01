В новом фильме о Бонде могут сыграть Зендея и Сидни Суини, а режиссерское кресло предлагают Вильневу

Следующий фильм бондианы может стать ремейком ранее вышедшей картины франшизы, а к актерскому составу могут присоединиться звезды сериала «Эйфория» Зендея и Сидни Суини, передает Daily Mail со ссылкой на продюсерку ленты Барбару Брокколи.
Кроме того, один из источников издания сообщил, что режиссерское кресло в новом проекте об агенте 007 хотят предложить Дени Вильневу — создателю невероятно успешной франшизы «Дюна», а также фильмов «Пленницы», «Убийца», «Прибытие» и других.
«Барбара очень хочет, чтобы он снял следующего Бонда. Для нее это лучший из возможных вариантов, но это может быть не очень реалистично, учитывая его плотный график. Если он не присоединится к предстоящему проекту, его продолжат просить снять следующие фильмы», — рассказал Daily Mail собеседник.
«После того, что Вильнев сделал с франшизами „Бегущего по лезвию“ и „Дюны“, продюсеры мечтают заполучить его для бондианы, он первый кандидат», — добавил он.
В середине марта 2024-го таблоид The Sun написал, что роль агента 007 в новом фильме получил Аарон Тейлор-Джонсон. По данным издания, продюсеры уже пришли к актеру с официальным предложением, однако публичного подтверждения этому пока нет.