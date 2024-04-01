Глава ростовского МЧС решил проучить подчиненных и «угнал» пожарный автомобиль

Сегодня в 13:36
Фото: Brandon Russell/Unsplash

Руководитель управления МЧС по Ростовской области, генерал-лейтенант Сергей Филиппов «угнал» служебную машину.

Так он решил проучить подчиненных, которые оставили ключи внутри машины и ушли. Момент «угона» глава управления попросил снять на видео.

«Приехали в пожарную часть Новошахтинска. Никто ничего не охраняет. Сели в машину и уехали. Не знаю, что делать с такой охраной и с такими людьми», — сказал Филиппов.

В феврале бездомный мужчина в калифорнийском городе Пало-Альто угнал частный самолет стоимостью 150 тыс. долларов, чтобы продемонстрировать правительству, что аэропорты охраняются недостаточно.

По информации СМИ, мужчина проник на территорию аэродрома через щель в ограждении и смог угнать самолет, не имея от него ключей. Пилотировать воздушное судно угонщик научился, когда жил у себя на родине в Бразилии.

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