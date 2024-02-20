В Пало-Альто бездомный мужчина угнал самолет, чтобы указать властям на проблемы с безопасностью

В калифорнийском городе Пало-Альто бездомный мужчина угнал частный самолет стоимостью 150 тыс. долларов, чтобы продемонстрировать правительству, что аэропорты охраняются недостаточно. Об этом сообщила Independent.
50-летний Луис Густаву Айрес пролетел на украденном самолете около 40 км, после чего был вынужден экстренно приземлиться на пляже в Халф-Мун-Бей. Во время посадки самолет с похитителем внутри перевернулся.
Айрес не пострадал, но был задержан местной полицией. Мужчина заявил правоохранителям, что хотел доказать властям свою точку зрения и привлечь внимание к проблемам безопасности аэропортов.
По информации СМИ, Айрес проник на территорию аэродрома через щель в ограждении и смог угнать самолет, не имея от него ключей. Пилотировать воздушное судно угонщик научился, когда жил у себя на родине в Бразилии.
В суде Айрес заявил, что хотел бы сам представлять себя на слушании. Рассмотрение дела об угоне самолета начнется в конце февраля. До этого времени Айрес останется под стражей, если не сможет заплатить залог в размере 10 тыс. долларов.