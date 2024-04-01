В российском фильме Ждун стал инопланетным существом. По сюжету его космический корабль потерпел крушение недалеко от Абрау-Дюрсо. Он активировал сигнал бедствия и принялся терпеливо ждать помощи, но его родная планета находится на расстоянии пяти световых лет, а это значит, что подмога прибудет не скоро.