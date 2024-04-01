«Наше кино» выпустило первый трейлер комедии «Ждун». Ее премьера состоится 1 января 2025 года.
В российском фильме Ждун стал инопланетным существом. По сюжету его космический корабль потерпел крушение недалеко от Абрау-Дюрсо. Он активировал сигнал бедствия и принялся терпеливо ждать помощи, но его родная планета находится на расстоянии пяти световых лет, а это значит, что подмога прибудет не скоро.
«Однако, к счастью для Ждуна, на его призыв откликается любознательный мальчик по имени Никита, и вскоре к ним присоединяется и его семья. Но пришельцу грозит опасность, так как его поисками занят недобросовестный чиновник и его люди», — гласит синопсис.
Главные роли в фильме сыграли Виктор Хориняк, Юля Александрова, Владислав Ветров, Никита Тарасов, Андрей Андреев и Маргарита Силаева. Режиссером выступил Дмитрий Суворов («Одна», «Непослушная»), а продюсером — Максим Рогальский.
«Мы все вечно чего‑то ждем. То завтра, то понедельника, то наступления весны, лета и т. д., и это вместо того, чтобы жить и делать что‑то здесь и сейчас. Это будет основной управляющей идеей фильма», — рассказывал Суворов.
Ждуна создала голландская художница Маргрит ван Бреворт для Лейденского университета в Нидерландах. Скульптуру установили перед детской больницей, а затем перенесли в здание. В России он завирусился в 2017 году, именем персонажа стали описывать характер человека, подход к работе и различные курьезные ситуации.