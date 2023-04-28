«Наше кино» выпустит комедию «Ждун». Да, про тот самый мем

Кинокомпания «Наше кино» разрабатывает полнометражную семейную комедию под рабочим названием «Ждун». Одним из персонажей будет анимированный Ждун, который появился в мае 2016 года и стал популярным мемом в рунете, рассказала «Афише Daily» пресс-служба студии.
Ждуна создала голландская художница Маргрит ван Бреворт для Лейденского университета в Нидерландах. Скульптуру установили перед детской больницей, а затем перенесли в здание. В России он завирусился в 2017 году, именем персонажа стали описывать характер человека, подход к работе и различные курьезные ситуации.
В российском фильме Ждун станет инопланетянином, которого занесло на Землю. Он познакомится с мальчиком, который приехал на каникулы к бабушке и дедушке в Абрау-Дюрсо. Мальчик попытается помочь Ждуну вернуться на родную планету, а тот в свою очередь будет разрешать семейные проблемы ребенка.
Съемки фильма «Наше кино» планирует начать осенью этого года. Они пройдут в Москве и Абрау-Дюрсо. Имена команды актеров создатели пока не называют.
Режиссером выступит Дмитрий Суворов («Одна», «Непослушная»), продюсер — Максим Рогальский. Премьера «Ждуна» должна состояться весной-летом 2024 года.
«Мы все вечно чего‑то ждём. То завтра, то понедельника, то наступления весны, лета, и т. д., и это вместо того, чтобы жить и делать что‑то здесь и сейчас. Это будет основной управляющей идеей фильма. В фильме будут заняты известные артисты, о которых мы вскоре сможем рассказать», — говорит Дмитрий Суворов.