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«Наше кино» выпустит комедию «Ждун». Да, про тот самый мем

Виктория Шанина
Сегодня в 22:45

Кинокомпания «Наше кино» разрабатывает полнометражную семейную комедию под рабочим названием «Ждун». Одним из персонажей будет анимированный Ждун, который появился в мае 2016 года и стал популярным мемом в рунете, рассказала «Афише Daily» пресс-служба студии.

Ждуна создала голландская художница Маргрит ван Бреворт для Лейденского университета в Нидерландах. Скульптуру установили перед детской больницей, а затем перенесли в здание. В России он завирусился в 2017 году, именем персонажа стали описывать характер человека, подход к работе и различные курьезные ситуации.

В российском фильме Ждун станет инопланетянином, которого занесло на Землю. Он познакомится с мальчиком, который приехал на каникулы к бабушке и дедушке в Абрау-Дюрсо. Мальчик попытается помочь Ждуну вернуться на родную планету, а тот в свою очередь будет разрешать семейные проблемы ребенка.

Съемки фильма «Наше кино» планирует начать осенью этого года. Они пройдут в Москве и Абрау-Дюрсо. Имена команды актеров создатели пока не называют.

Режиссером выступит Дмитрий Суворов («Одна», «Непослушная»), продюсер — Максим Рогальский. Премьера «Ждуна» должна состояться весной-летом 2024 года.

«В рамках принятой стратегии развития производственного направления компании „Наше кино“, мы в 2023 году разрабатываем и планируем запустить в производство нескольких потенциально кассовых семейных историй. Ждун — это наша особая любовь, мы приобрели права на экранизацию фильма с этим персонажем. Мы провели фокус-группы и выяснили, что Ждуна знают, и он вызывает улыбку и позитивные эмоции у абсолютного большинства опрошенных. Ждун будет в нашем фильме анимированным, остальные персонажи фильма — актеры. Режиссёром и соавтором сценария выступит Дмитрий Суворов, с которым нас связывают долгосрочные и успешные отношения».
Максим Рогальский
Продюсер

«Мы все вечно чего‑то ждём. То завтра, то понедельника, то наступления весны, лета, и т. д., и это вместо того, чтобы жить и делать что‑то здесь и сейчас. Это будет основной управляющей идеей фильма. В фильме будут заняты известные артисты, о которых мы вскоре сможем рассказать», — говорит Дмитрий Суворов.

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Дмитрий СуворовМаксим Рогальский
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