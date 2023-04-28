«Наше кино» выпустит комедию «Ждун». Да, про тот самый мем

«В рамках принятой стратегии развития производственного направления компании „Наше кино“, мы в 2023 году разрабатываем и планируем запустить в производство нескольких потенциально кассовых семейных историй. Ждун — это наша особая любовь, мы приобрели права на экранизацию фильма с этим персонажем. Мы провели фокус-группы и выяснили, что Ждуна знают, и он вызывает улыбку и позитивные эмоции у абсолютного большинства опрошенных. Ждун будет в нашем фильме анимированным, остальные персонажи фильма — актеры. Режиссёром и соавтором сценария выступит Дмитрий Суворов, с которым нас связывают долгосрочные и успешные отношения».

Максим Рогальский Продюсер