В Уфе спасатели вытащили из реки провалившуюся под лед собаку

В Уфе спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед. Об этом сообщает Управление гражданской защиты города.
За помощью поздним вечером обратились очевидцы. Они увидели собаку в середине реки, но, так как лед был рыхлый и непрочный, они не рискнули сами спасти животное.
Тогда на место выехали сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы. Один из спасателей добрался до собаки в специальном гидрокостюме и вытащил ее из полыньи.
«Животное так сильно замерзло, что не могло передвигаться, поэтому сотрудник нес его до самого берега. Очевидцы забрали „спасеныша“ домой», — говорится в сообщении Управления гражданской защиты Уфы.
Ранее в Ленобласти зоозащитники спасли новорожденную нерпу. Обнаружить маленького тюленя удалось в Сосновом Бору, городе на берегу Копорской губы.
«К сожалению, лед быстро тает, и маме не удалось выкормить маленького детеныша на берегу, в окружении собак, ворон и даже белохвостых орланов. Будем стараться помочь нашей новой меховой прелести», — рассказали зоозащитники.