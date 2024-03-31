Владельца оренбургского ЛГБТ*-клуба «Pose» отправили в СИЗО

Центральный районный суд Оренбурга отправил в СИЗО владельца ЛГБТ-клуба Pose. Под арестом он просидит до 18 мая. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Суд не приводит имени обвиняемого. По информации «Коммерсанта», в деле фигурирует Хасанов В. Вероятно, речь идет о Вячеславе Хасанове, в его соцсетях журналисты нашли ролики из закрытого силовиками клуба.
Мужчину обвиняют в организации экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.2 УК). В сообщении суда говорится, что владелец клуба, «действуя группой лиц по предварительному сговору», выполнял организационные функции в баре, в том числе арендовал помещение и подобрал персонал. Кроме этого, мужчина «осуществлял подбор травести-артистов путем проведения предварительных собеседований с кандидатами», пишут представители суда.
Кроме этого, ему вменяют съемку выступлений артистов в баре и распространении фото- и видеоматериалов, «пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения», эти записи якобы были размещены в «группе в мессенджере Telegram».
Кроме него по тому же делу были арестованы администратор клуба Диана Камильянова и арт-директор Александра Климов.
Дело об экстремизме на сотрудников завели 18 марта. Мизулина заявила, что это первое подобное дело после признания ЛГБТ экстремистским движением и его запрета в России. Ранее в клуб неоднократно приходила полиция.
* «Международное движение ЛГБТ» решением Верховного суда признано в России экстремистским, его деятельность запрещена.