Владельца оренбургского ЛГБТ*-клуба «Pose» отправили в СИЗО

Мужчину обвиняют в организации экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.2 УК). В сообщении суда говорится, что владелец клуба, «действуя группой лиц по предварительному сговору», выполнял организационные функции в баре, в том числе арендовал помещение и подобрал персонал. Кроме этого, мужчина «осуществлял подбор травести-артистов путем проведения предварительных собеседований с кандидатами», пишут представители суда.