На ЛГБТ*-клуб в Оренбурге завели дело по статье за экстремизм

По ее словам, это первое в России уголовное дело по ч.1 и ч.2 статьи 282.2 УК РФ после решения Верховного суда о признании ЛГБТ экстремистским движением. Она отметила, что уголовное преследование началось после того, как на клуб обратили внимание местные активисты.