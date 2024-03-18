На ЛГБТ*-клуб в Оренбурге завели дело по статье за экстремизм

На оренбургский ЛГБТ-клуб Pose завели дело об организации деятельности экстремистской организации. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
По ее словам, это первое в России уголовное дело по ч.1 и ч.2 статьи 282.2 УК РФ после решения Верховного суда о признании ЛГБТ экстремистским движением. Она отметила, что уголовное преследование началось после того, как на клуб обратили внимание местные активисты.
Ранее полиция неоднократно проводила в Pose рейды. Последний из них состоялся 12 марта после доноса общественников. После этого по Z-пабликам разошлись фотографии и видео с посетителями клуба.
Минюст РФ внес «Международное движение ЛГБТ» в реестр экстремистских организаций по решению Верховного суда 2 марта 2024 года. Экстремистскими также признали его «структурные подразделения».
* Международное движение «ЛГБТ» решением Верховного суда признано в России экстремистским, его деятельность запрещена.