Tesla сделала крупный заказ в маленькой пекарне, а затем отменила его и не заплатила. Вмешался Маск

Сотрудница Tesla заказала 4000 мини-пирогов за крупную сумму в небольшой пекарне, а затем отменила заказ и оставила малый бизнес в тяжелом положении. В ситуацию вмешался основатель корпорации Илон Маск.

Владелица калифорнийской пекарни San Jose’s Giving Pies Воаханги Расетаринера рассказала местному телеканалу, что получила заказ на 2000 пирогов от Tesla в День святого Валентина, который должен был принести бизнесу 6000 долларов.

Однако Tesla не спешила с оплатой, на которую предпринимательница собиралась закупить ингредиенты и оплатить работу персонала. Представительница компании по имени Лаура связалась с Расетаринерой, извинилась за задержку и увеличила заказ до 4000 пирогов.

Кухня San Jose’s Giving Pies работала сверхурочно, чтобы выполнить заказ, но деньги на тот момент все еще не пришли. Tesla игнорировала счета, которые пекарня выставляла для оплаты. А затем Лаура сообщила Расетаринере, что заказ отменяется.

Предпринимательница рассказала о случившемся в соцсетях. Известие об отмене заказа «заставило ее пошатнуться, когда она осознала масштабы катастрофы для ее малого бизнеса». «Я вложила время, ресурсы и усилия, поверив Tesla, только для того, чтобы остаться ни с чем», — написала женщина.

San Jose’s Giving Pies отказалась от всех других заказов, пока готовила для компании Маска. Позже с Расетаринерой связался другой представитель Tesla, который сообщил, что Лаура не уполномочена делать такие заказы.

Инцидент дошел до владельца Tesla Илона Маска. Он пообещал «наладить дела» с пекарней и заявил, что у людей всегда должна быть возможность «рассчитывать» на его компанию. Можно предполагать, что пекарня получит компенсацию за тяжкий труд, который оказался не нужен.