Создатели «Игры престолов» назвали любимые смерти персонажей в сериале

На недавнем подкасте в преддверии выхода своего нового сериала «Задача трех тел» шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс поделились, смерть каких персонажей экранизации романов Джорджа Р. Р. Мартина принесла им больше всего удовлетворения.
«В „Престолах“ было столько смертей хороших героев. И в какой‑то момент нам все-таки удалось убить Джоффри в четвертом сезоне, а затем Рамси Болтона в шестом. Было приятно вернуться с старому доброму убийству плохих парней. Мы почувствовали, что хотя бы немного выровняли баланс», — сказал Уайсс.
Персонаж Джоффри в исполнении Джека Глисона скончался от отравленного вина, которое ему подсунули Оленна Тирелл и Петир Бейлиш. Рамси, которого сыграл Иван Реон, был съеден собственными голодными собаками после того, как проиграл в схватке с Джоном Сноу.
«Для меня это тоже смерть Рамси», — поделился Бениофф. «Когда в конце „Битвы бастардов“ Санса натравливает на него собак, она не уходит, а остается наблюдать. Мы не показали саму смерть Болтона — лишь какие‑то детали на заднем плане. Самое главное в этом сцене — то, как Санса улыбается», — поделился он.
По словам шоураннера, сцену сняли одним кадром, а для того, чтобы добиться лучшего результата от Софи Тернер им потребовалось 7 или 8 дублей. «В тот момент это было так эпично. Софи так хорошо сыграла. Когда мы сняли лучший дубль, я подумал, что теперь могу умереть счастливым», — добавил Бениофф.
Премьера нового проекта создателей «Игры престолов», основанного на литературной трилогии Лю Цысиня «Воспоминания о прошлом Земли», состоялась 21 марта на Netflix. Спустя неделю после премьеры суд Шанхая приговорил к смертной казни убийцу продюсера сериала. В 2020 году 39-летний Линь Ци был отравлен собственным юристом.