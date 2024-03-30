Создатели «Игры престолов» назвали любимые смерти персонажей в сериале

«Для меня это тоже смерть Рамси», — поделился Бениофф. «Когда в конце „Битвы бастардов“ Санса натравливает на него собак, она не уходит, а остается наблюдать. Мы не показали саму смерть Болтона — лишь какие‑то детали на заднем плане. Самое главное в этом сцене — то, как Санса улыбается», — поделился он.