В Китае вынесли смертный приговор убийце миллиардера и продюсера «Задачи трех тел»

Суд Шанхая приговорил к смертной казни убийцу продюсера сериала Netflix «Задача трех тел». 39-летний Линь Ци был отравлен в 2020 году собственным юристом и так и не увидел выхода проекта в свет. Об истории пишет The Wrap.
Линь был известен в стране как миллиардер, а также владелец прав на популярную серию книг. Через свою компанию Yoozoo Games он планировал сделать по франшизе видеоигры и кинопроекты. Однако в декабре 2020 года бизнесмен скончался от отравления ядом.
На скамье подсудимых оказался генеральный директор медиакомпании и юрист предпринимателя Сюй Яо. Согласно материалам дела, основатель компании был недоволен финансовыми неудачами и понизил руководителю зарплату в четыре раза, лишил части рабочих обязанностей и убрал из титров сериала.
По данным следствия, Сюй принес коллегам чай и посоветовал передовую пищевую добавку, под которую замаскировал яд. Для ее создания он приобрел 160 телефонов, закупил вещества, в том числе яд рыбы фугу и ртуть, через фиктивную компанию в Японии, а также протестировал эффективность на животных. Утверждается, что вдохновением для него послужил сериал «Во все тяжкие».
Жертвами его плана кроме начальника оказались еще четверо сотрудников Yoozoo. У всех были выявлены похожие симптомы, что и у Линя. Все они остались живы, хотя яд серьезно подорвал их здоровье.
Линь посмертно указан в качестве исполнительного продюсера сериала «Задача трех тел», который вышел на Netflix 21 марта. По совпадению на следующий день после релиза суд вынес приговор Сюю.
Кроме сериала Yoozoo сотрудничала с продюсерами проекта Дэвидом Бениоффом и Д.Б.Уайссом во время разработки видеоигры «Игра престолов: Winter Is Coming».