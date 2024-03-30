В Китае вынесли смертный приговор убийце миллиардера и продюсера «Задачи трех тел»

По данным следствия, Сюй принес коллегам чай и посоветовал передовую пищевую добавку, под которую замаскировал яд. Для ее создания он приобрел 160 телефонов, закупил вещества, в том числе яд рыбы фугу и ртуть, через фиктивную компанию в Японии, а также протестировал эффективность на животных. Утверждается, что вдохновением для него послужил сериал «Во все тяжкие».